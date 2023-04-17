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Вайсфельд: костяк «России 25» составляют игроки СКА — назначение Ротенберга логично

Вайсфельд: костяк «России 25» составляют игроки СКА — назначение Ротенберга логично
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Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказал мнение о назначении Романа Ротенберга главным тренером сборной «России 25» и расширенном составе команды на предстоящее майское турне по нескольким городам России, Беларуси и Казахстана.

«На мой взгляд, назначение Романа Ротенберга главным тренером команды вполне логично. Насколько я понимаю, костяк команды будут составлять игроки СКА. Да, в расширенном составе нет игроков из команд-финалистов Кубка Гагарина, но игры в этой сборной как раз важны для молодых игроков, не имеющих большого международного опыта. Пока мы отстранены от крупных международных турниров, необходимо не останавливаться в работе и очень хорошо, что достигнута договорённость со сборной Беларуси о проведении серии матчей. То, что игры проводятся в разных городах — очень правильное решение. В регионах любители хоккея придут на арены, и я уверен, что предстоящие игры вызовут большой интерес у болельщиков», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

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