Вайсфельд: костяк «России 25» составляют игроки СКА — назначение Ротенберга логично

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказал мнение о назначении Романа Ротенберга главным тренером сборной «России 25» и расширенном составе команды на предстоящее майское турне по нескольким городам России, Беларуси и Казахстана.
«На мой взгляд, назначение Романа Ротенберга главным тренером команды вполне логично. Насколько я понимаю, костяк команды будут составлять игроки СКА. Да, в расширенном составе нет игроков из команд-финалистов Кубка Гагарина, но игры в этой сборной как раз важны для молодых игроков, не имеющих большого международного опыта. Пока мы отстранены от крупных международных турниров, необходимо не останавливаться в работе и очень хорошо, что достигнута договорённость со сборной Беларуси о проведении серии матчей. То, что игры проводятся в разных городах — очень правильное решение. В регионах любители хоккея придут на арены, и я уверен, что предстоящие игры вызовут большой интерес у болельщиков», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».
- 17 апреля 2023
-
13:15
-
13:10
-
12:55
-
12:35
-
12:31
-
12:20
-
12:12
-
12:05
-
11:46
-
11:39
-
11:18
-
11:00
-
10:50
-
10:26
-
10:18
-
10:04
-
09:41
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:49
-
08:23
-
08:12
-
08:00
-
05:02
-
00:42
- 16 апреля 2023
-
23:24
-
23:15
-
22:43
-
22:32
-
22:23
-
22:03
-
21:34
-
21:16
-
21:07