ESPN: Самсонов может подарить или разрушить шансы «Торонто» в плей-офф
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Североамериканские журналисты Райан Кларк и Кристен Шилтон на портале ESPN рассказали об ожиданиях от игры голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова в плей-офф НХЛ.
«Легко сказать, что высококвалифицированные форварды «Торонто» должны взять на себя лидерство. Это правда. Но Самсонов будет чрезвычайно важен для успеха «Лифс». Вратари так часто подводили канадскую команду в последние сезоны, а неопределённость вокруг Мюррея только усиливает ценность Самсонова. Он может подарить или разрушить шансы «Торонто» в плей-офф», — сказано в статье.
Журналисты сделали прогноз, что «Торонто» обыграет «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде Кубка Стэнли на Востоке. Напомним, первый матч в серии состоится в Торонто в ночь на 19 апреля в 2:30 мск.
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