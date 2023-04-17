ESPN: Самсонов может подарить или разрушить шансы «Торонто» в плей-офф

Североамериканские журналисты Райан Кларк и Кристен Шилтон на портале ESPN рассказали об ожиданиях от игры голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова в плей-офф НХЛ.

«Легко сказать, что высококвалифицированные форварды «Торонто» должны взять на себя лидерство. Это правда. Но Самсонов будет чрезвычайно важен для успеха «Лифс». Вратари так часто подводили канадскую команду в последние сезоны, а неопределённость вокруг Мюррея только усиливает ценность Самсонова. Он может подарить или разрушить шансы «Торонто» в плей-офф», — сказано в статье.

Журналисты сделали прогноз, что «Торонто» обыграет «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде Кубка Стэнли на Востоке. Напомним, первый матч в серии состоится в Торонто в ночь на 19 апреля в 2:30 мск.