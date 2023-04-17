Орлов: прощание с игроками и персоналом «Вашингтона» было эмоциональным и тяжёлым

Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов рассказал, как попрощался с игроками и персоналом «Вашингтон Кэпиталз» после обмена.

«Я всё равно до последнего не верил, что меня могут обменять. Когда это случилось, я был в шоке, как и семья и все родные. Все переживали, и, конечно, сбор был тяжёлый. Потом ребята приехали после игры, с ними мы ещё посидели, пообщались, всё равно тяжело было.

На следующий день, когда я поехал забирать форму, собрал всю команду, персонал, сказал речь, всех поблагодарил, также со мной был и Гарнет Хэтэуэй (форвард, который также перешёл из «Вашингтона» в «Бостон». — Прим. «Чемпионата»), тоже сказавший пару слов. Считаю, что мы всё правильно сделали — попрощались с ребятами по-хорошему, а не просто написали друг другу. В эмоциональном плане я благодарен своим годам в «Вашингтоне», ну и самое главное, что там мы выиграли Кубок Стэнли. Да, ребята менялись, но всё равно тот костяк был. Это был мой второй дом, и всегда тяжело осознавать, когда уезжаешь. Но сейчас у меня новая глава в жизни, и я стараюсь сфокусироваться на этом и не задумываться, что будет в будущем и что было в прошлом. У меня есть цель, и я стараюсь жить так», — приводит слова Орлова ТАСС.

Орлов в текущем сезоне сыграл за «Бостон» 23 матча, в которых отметился четырьмя шайбами и 13 результативными передачами с показателем полезности «+10». За «Вашингтон» 31-летний защитник провёл 43 матча, в которых набрал 19 (3+16) результативных баллов.