Канарейкин: соперничество с Билялетдиновым — самое сложное в карьере Фёдорова

Известный специалист, заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин рассказал о противостоянии главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова и наставника ЦСКА Сергея Фёдорова в рамках финальной серии Кубка Гагарина.
«Несомненно, соперничество с Зинэтулой Билялетдиновым — самое сложное в тренерской карьере Сергея Фёдорова. Это будет самый большой и интересный для Сергея вызов в его тренерской карьере. Он уже доказал неслучайность своей прошлогодней победы, сделав столичных армейцев ещё более управляемой, духовитой и сплочённой командой. Фёдоров посрамил всех скептиков, считавших, что у него нет большого тренерского потенциала. Более того, Сергей усвоил главное – повторить успех всегда сложнее, чем завоевать титул. Он не побоялся сказать об этом в интервью перед стартом плей-офф и как в воду глядел.
Если Фёдорову удастся завоевать второй подряд Кубок Гагарина, победив нашего мэтра, – это будет означать его окончательное самоутверждение в статусе большого тренера.
Для Билялетдинова возможная победа и четвёртый в карьере Кубок Гагарина станут очередным доказательством его неоспоримого тренерского дара, который может получить ещё одно абсолютно заслуженное признание. Старая тренерская школа, благодаря системе и постулатам которой наш хоккей был и остаётся великим, жива и по-прежнему невероятно актуальна», — цитирует Канарейкина «Спорт день за днём».
В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс». Финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА начнётся сегодня, 17 апреля, в Казани. Старт первой встречи запланирован на 19:30 мск.
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