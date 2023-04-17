ESPN: в плей-офф Панарин может стать ярчайшим в «Рейнджерс», а потом увязнуть в спаде
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Североамериканские журналисты Райан Кларк и Кристен Шилтон на портале ESPN поделились ожиданиями от игры форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в плей-офф НХЛ в серии с «Нью-Джерси Дэвилз».
«Лучший вингер «Нью-Йорка» может стать одним из самых ярких снайперов команды, а затем так же быстро увязнуть в спаде. Вклад Панарина имеет жизненно важное значение для любого долгосрочного развития «Рейнджерс». Артемий займётся тем, что у него получается лучше всего, и будет стабильно вносить свой вклад в атаку команды», — говорится в статье.
Матч первого раунда Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» начнётся на стадионе «Пруденшиал-центр» в ночь на 19 апреля в 2:00 мск.
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