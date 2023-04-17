Нападающий «Омских Ястребов»: хотелось бы пожить в 90-х, прочувствовать весь этот криминал

Нападающий «Омских Ястребов» Глеб Трикозов рассказал о симпатии к эстетике 90-х.
«Читать не люблю, в последний раз я этим занимался, когда мне было лет десять. А вот фильмы или сериалы посмотреть могу, чтобы отвлечься. Мне нравятся вещи из 90-х – «Бригада», «Бумер», обе части «Брата». «Бригаду» ту же пересматривал раза три-четыре.
Нравится эстетика 90-х? Да, мне бы хотелось пожить в то время и прочувствовать весь этот криминал. У меня есть такая предрасположенность, мне это нравится.
Выжил бы в то время? Думаю, да. Но, к сожалению, мы это никак не проверим. Полагаю, я бы выбрался в люди. Наверное, стал бы авторитетом (улыбается).
Лидер в команде? У нас есть капитан Никита Холодилин, который даёт нам моральный заряд. Я же больше стараюсь доказывать своей игрой и полезными действиями», — цитирует Трикозова Allhockey.
18-летний форвард в розыгрыше Кубка Харламова за омичей провёл 13 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков.
- 17 апреля 2023
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