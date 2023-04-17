Вячеслав Быков оценил турне сборной «России 25» во главе с Р. Ротенбергом

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил турне национальной команды «России 25» по городам России, Казахстана и Беларуси.

«Любые матчи и соревнования — это возможность проверить ближайшие резервы, дать советы и директивы игрокам для их дальнейшей эволюции в своих клубах. Такие матчи отслеживают потенциальных кандидатов в национальные команды, и большое число ребят участвует в работе и жизни института сборных команд.

Можно ли назвать эти матчи какой-то заменой международных соревнований? В данной ситуации важно искать решения для планомерной работы с молодёжью и давать ей опыт международных встреч, возможность сравнить с другими нациями и проверить уровень игроков, а потом предоставить рекомендации для дальнейшего развития.

Отношение к назначению Романа Ротенберга на пост главного тренера сборной? Это прерогатива Федерации хоккея России», — приводит слова Быкова «РБ Спорт».

Напомним, первые матчи сборная «России 25» проведёт 2 и 3 мая в Челябинске со сборной Беларуси.