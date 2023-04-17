Вячеслав Быков оценил турне сборной «России 25» во главе с Р. Ротенбергом

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил турне национальной команды «России 25» по городам России, Казахстана и Беларуси.
«Любые матчи и соревнования — это возможность проверить ближайшие резервы, дать советы и директивы игрокам для их дальнейшей эволюции в своих клубах. Такие матчи отслеживают потенциальных кандидатов в национальные команды, и большое число ребят участвует в работе и жизни института сборных команд.
Можно ли назвать эти матчи какой-то заменой международных соревнований? В данной ситуации важно искать решения для планомерной работы с молодёжью и давать ей опыт международных встреч, возможность сравнить с другими нациями и проверить уровень игроков, а потом предоставить рекомендации для дальнейшего развития.
Отношение к назначению Романа Ротенберга на пост главного тренера сборной? Это прерогатива Федерации хоккея России», — приводит слова Быкова «РБ Спорт».
Напомним, первые матчи сборная «России 25» проведёт 2 и 3 мая в Челябинске со сборной Беларуси.
- 17 апреля 2023
-
16:30
-
16:25
-
15:18
-
15:06
-
14:55
-
14:49
-
14:33
-
14:19
-
14:09
-
14:00
-
13:38
-
13:15
-
13:10
-
12:55
-
12:35
-
12:31
-
12:20
-
12:12
-
12:05
-
11:46
-
11:39
-
11:18
-
11:00
-
10:50
-
10:26
-
10:18
-
10:04
-
09:41
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:49
-
08:23
-
08:12
-
08:00