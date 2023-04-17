Ветеран НХЛ назвал сильные стороны Кирилла Капризова

Ветеран НХЛ нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски поделился мнением о 25-летнем форварде «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове. 38-летний хоккеист назвал сильные стороны российского игрока «дикарей».

«Он отличный игрок, да, тут нет никаких секретов. Катание и цепкость в обращении с шайбой — это то, что отличает его, у него есть навыки, чтобы придерживаться этого стиля. Вы знаете, что он найдёт пространство для себя, увидит его. Вы должны защищаться как единое целое, постараться не давать ему свободно атаковать, если сможете», — приводит слова Павелски официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Даллас» и «Миннесота» встретятся друг с другом в первом раунде плей-офф НХЛ. Первый матч пройдёт в ночь с 17 на 18 апреля.

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