Сегодня, 17 апреля, состоится первая встреча финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и ЦСКА. Матч пройдёт в Казани и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто победит в первом матче финала Кубка Гагарина 2023 года?»
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Напомним, в ходе сезона клубы сыграли между собой дважды. 5 сентября 2022 года в Москве «Ак Барс» одержал победу с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани армейцы взяли реванш — 3:2. В рамках плей-офф КХЛ команды встречались лишь один раз — в финале Кубка Гагарина сезона-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».
Напомним, вторая встреча финала плей-офф состоится 19 апреля. Матчи в Москве пройдут 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.
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