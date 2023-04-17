Плющев: Фёдоров ни разу не говорил, что рвётся работать в НХЛ, от добра добра не ищут
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Российский тренер Владимир Плющев прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров может перейти на работу в «Коламбус Блю Джекетс».
«У нас каждый день запускается много фейков, а комментировать их — неблагодарное дело. Может быть, у Сергея заканчивается контракт — и его агент начинает поднимать планку. Слежу за высказываниями Фёдорова: он ни разу не говорил, что рвётся работать в НХЛ. Сейчас работает в клубе, в котором вырос в большого игрока. Думаю, у него всё хорошо. От добра добра не ищут», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, Сергей Фёдоров выступал за «Коламбус» с 2005 по 2008 год, а с 2021 года специалист занимает пост главного тренера ЦСКА.
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