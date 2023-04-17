Доми: Капризов — элитный игрок, игроки «Далласа» должны отнять у него время и пространство

Нападающий «Даллас Старз» Макс Доми поделился мнением о 25-летнем форварде «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове.

«Он элитный игрок. Очевидно, что все это знают. Много скорости, много силы, много мастерства. Вы должны ограничивать его шансы, а также пытаться отнять у него время и пространство настолько, насколько это возможно. Хоккей в плей-офф — это шахматный матч, а Капризов — важная часть их команды. В нашей команде обязательно найдётся ключевой игрок», — приводит слова Доми официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, «Даллас» и «Миннесота» встретятся друг с другом в первом раунде плей-офф НХЛ. Первый матч пройдёт в ночь с 17 на 18 апреля. Встреча, запланированная на 4:30 мск, состоится на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США).