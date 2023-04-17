Детский тренер Назарова: Андрюха — боец, сплю и вижу его в «Ладе»

Виктор Перегудов, заслуженный тренер России, детский тренер Андрея Назарова, поделился мыслями о нынешнем периоде в карьере своего воспитанника. Назаров после увольнения из ХК «Сочи» в октябре 2022 года пока находится без работы. Кроме того, Перегудов оценил возможный приход своего воспитанника на пост главного тренера «Лады», вернувшейся в Континентальную хоккейную лигу.

«Назарова не хватает в КХЛ? Самое главное, Андрюха — боец, вояка. Он понимает, что хоккеистам в КХЛ платят немалые деньги, и поэтому спрашивает с них. 13 лет он воевал в НХЛ. Назаров — вояка и по жизни, и в хоккее.

Назаров может возглавить «Ладу». Дай бог, для меня будет большой праздник. Я сплю и вижу его в «Ладе». Там будет молодая команда, а работа с молодёжью — его конёк. Это клуб для Назарова. Андрею я желаю удачи», — приводит слова Перегудова «РБ Спорт».