Детский тренер Назарова: Андрюха — боец, сплю и вижу его в «Ладе»

Виктор Перегудов, заслуженный тренер России, детский тренер Андрея Назарова, поделился мыслями о нынешнем периоде в карьере своего воспитанника. Назаров после увольнения из ХК «Сочи» в октябре 2022 года пока находится без работы. Кроме того, Перегудов оценил возможный приход своего воспитанника на пост главного тренера «Лады», вернувшейся в Континентальную хоккейную лигу.
«Назарова не хватает в КХЛ? Самое главное, Андрюха — боец, вояка. Он понимает, что хоккеистам в КХЛ платят немалые деньги, и поэтому спрашивает с них. 13 лет он воевал в НХЛ. Назаров — вояка и по жизни, и в хоккее.
Назаров может возглавить «Ладу». Дай бог, для меня будет большой праздник. Я сплю и вижу его в «Ладе». Там будет молодая команда, а работа с молодёжью — его конёк. Это клуб для Назарова. Андрею я желаю удачи», — приводит слова Перегудова «РБ Спорт».
- 17 апреля 2023
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