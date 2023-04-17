«Ак Барс» и ЦСКА объявили составы на первый матч финала Кубка Гагарина
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Сегодня, 17 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт первый матч финальной серии плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА. Команды объявили составы на эту встречу.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
17 апреля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Состав «Ак Барса»:
Билялов (Мифтахов);
Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;
Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.
Состав ЦСКА:
Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Мамин — Соркин — Григоренко;
Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Плотников;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Гуськов — Карнаухов;
Макаров — Панкратов, Полтапов — Мингачёв — Абрамов.
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