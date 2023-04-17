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«Ак Барс» и ЦСКА объявили составы на первый матч финала Кубка Гагарина

Сегодня, 17 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт первый матч финальной серии плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА. Команды объявили составы на эту встречу.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);

Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;

Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;

Лучевников — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;

Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);

Классон — Нестеров, Мамин — Соркин — Григоренко;

Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Плотников;

Провольнев — Сергеев, Слепышев — Гуськов — Карнаухов;

Макаров — Панкратов, Полтапов — Мингачёв — Абрамов.