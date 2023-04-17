Евгений Малкин поздравил теннисиста Андрея Рублёва с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло
Поделиться
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» российский хоккеист Евгений Малкин отреагировал на первую в карьере победу олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на турнире серии «Мастерс».
Это произошло на грунте в Монте-Карло (Монако). В решающем матче Рублёв одержал волевую победу над 19-летним датчанином Хольгером Руне — 5:7, 6:2, 7:5. Помимо дебютного трофея и 1000 рейтинговых очков, Рублёв заработал € 892 590 призовых.
В социальных сетях под фото Рублёва с трофеем Малкин оставил эмодзи «аплодисменты».
Рублёв стал шестым российским теннисистом, побеждавшим на турнирах серии «Мастерс» в одиночном разряде, и сравнялся по количеству завоёванных титулов с Кареном Хачановым.
Комментарии
- 17 апреля 2023
-
19:25
-
19:14
-
18:54
-
18:38
-
18:31
-
18:17
-
17:42
-
17:36
-
17:25
-
17:25
-
17:20
-
16:58
-
16:41
-
16:30
-
16:25
-
15:18
-
15:06
-
14:55
-
14:49
-
14:33
-
14:19
-
14:09
-
14:00
-
13:38
-
13:15
-
13:10
-
12:55
-
12:35
-
12:31
-
12:20
-
12:12
-
12:05
-
11:46
-
11:39
-
11:18
Партнерский контент