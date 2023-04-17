Евгений Малкин поздравил теннисиста Андрея Рублёва с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» российский хоккеист Евгений Малкин отреагировал на первую в карьере победу олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на турнире серии «Мастерс».

Это произошло на грунте в Монте-Карло (Монако). В решающем матче Рублёв одержал волевую победу над 19-летним датчанином Хольгером Руне — 5:7, 6:2, 7:5. Помимо дебютного трофея и 1000 рейтинговых очков, Рублёв заработал € 892 590 призовых.

В социальных сетях под фото Рублёва с трофеем Малкин оставил эмодзи «аплодисменты».

Рублёв стал шестым российским теннисистом, побеждавшим на турнирах серии «Мастерс» в одиночном разряде, и сравнялся по количеству завоёванных титулов с Кареном Хачановым.