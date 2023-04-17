Терещенко — о Фёдорове: здорово, если российский специалист будет тренировать клуб НХЛ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров может перейти на работу в «Коламбус Блю Джекетс».

«Фёдоров два года подряд оказывается в финале Кубка Гагарина. Да, в ЦСКА хороший подбор игроков, но ими же надо управлять. Здорово, если наш российский специалист будет тренировать клуб НХЛ. Давно такого не было: к тому же Фёдоров практически всю карьеру играл в НХЛ. Это будет только плюсом для российского хоккея: что не только ребята уезжают и играют там, но и тренеры развиваются», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Сергей Фёдоров выступал за «Коламбус» с 2005 по 2008 год, а с 2021 года специалист занимает пост главного тренера ЦСКА.