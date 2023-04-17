Терещенко — о Фёдорове: здорово, если российский специалист будет тренировать клуб НХЛ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров может перейти на работу в «Коламбус Блю Джекетс».
«Фёдоров два года подряд оказывается в финале Кубка Гагарина. Да, в ЦСКА хороший подбор игроков, но ими же надо управлять. Здорово, если наш российский специалист будет тренировать клуб НХЛ. Давно такого не было: к тому же Фёдоров практически всю карьеру играл в НХЛ. Это будет только плюсом для российского хоккея: что не только ребята уезжают и играют там, но и тренеры развиваются», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, Сергей Фёдоров выступал за «Коламбус» с 2005 по 2008 год, а с 2021 года специалист занимает пост главного тренера ЦСКА.
- 17 апреля 2023
-
20:43
-
20:35
-
20:25
-
19:53
-
19:40
-
19:25
-
19:14
-
18:54
-
18:38
-
18:31
-
18:17
-
17:42
-
17:36
-
17:25
-
17:25
-
17:20
-
16:58
-
16:41
-
16:30
-
16:25
-
15:18
-
15:06
-
14:55
-
14:49
-
14:33
-
14:19
-
14:09
-
14:00
-
13:38
-
13:15
-
13:10
-
12:55
-
12:35
-
12:31
-
12:20