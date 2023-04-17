«Ак Барс» открыл счёт в матче с ЦСКА, забив в меньшинстве после грубой ошибки Григоренко

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К концу первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На седьмой минуте нападающий казанцев Дмитрий Воронков получил двухминутное удаление за выброс шайбы. Москвичи начали розыгрыш от своих ворот. Михаил Григоренко, выйдя в среднюю зону, отдал поперечную передачу — форвард Артём Лукоянов совершил перехват. Нападающий проехал мимо двух игроков ЦСКА, на скорости ворвался в зону армейцев и нанёс бросок с кистей — шайба попала под перекладину.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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