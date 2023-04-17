Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» открыл счёт в матче с ЦСКА, забив в меньшинстве после грубой ошибки Григоренко

«Ак Барс» открыл счёт в матче с ЦСКА, забив в меньшинстве после грубой ошибки Григоренко
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К концу первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте нападающий казанцев Дмитрий Воронков получил двухминутное удаление за выброс шайбы. Москвичи начали розыгрыш от своих ворот. Михаил Григоренко, выйдя в среднюю зону, отдал поперечную передачу — форвард Артём Лукоянов совершил перехват. Нападающий проехал мимо двух игроков ЦСКА, на скорости ворвался в зону армейцев и нанёс бросок с кистей — шайба попала под перекладину.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
«Ак Барс» и ЦСКА объявили составы на первый матч финала Кубка Гагарина
Материалы по теме
Опрос
Кто победит в первом матче финала Кубка Гагарина 2023 года?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023