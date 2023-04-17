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Тренер «Далласа»: телосложение Капризова как у танка, я не мог поверить в его размеры

Тренер «Далласа»: телосложение Капризова как у танка, я не мог поверить в его размеры
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур в преддверии первого матча серии с «Миннесотой Уайлд» поделился мнением о 25-летнем лидере «дикарей» Кирилле Капризове.

«Мне нравится наблюдать за ним. Я тренировал его на Матче всех звёзд и не мог поверить в его размеры. Его телосложение как у танка, вы можете видеть, как он создаёт свою игру. Он напоминает мне Зака Паризе. Они не большие парни, но они играют в силовой манере. Они играют в зоне, и у них тяжело отобрать шайбу, они не боятся выходить на «грязные» участки площадки. Против Капризова трудно сыграть», — приводит слова Дебура The Athletic.

Напомним, «Даллас» и «Миннесота» встретятся друг с другом в первом раунде плей-офф НХЛ. Первый матч пройдёт 18 апреля. Встреча, запланированная на 4:30 мск, состоится на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США).

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