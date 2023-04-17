Каменский: рассуждения, что «Вашингтон» отдал сезон только ради голов Овечкина, — глупости

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал неудачный сезон «Вашингтон Кэпиталз». Кроме того, специалист высказался о мнении, что «столичные» могли пожертвовать сезоном, чтобы 37-летний капитан команды Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.

«Он забивал по 50 шайб, когда команда была внизу. Я считаю глупостями такие рассуждения, что целый клуб решил отдать сезон только ради голов Овечкина. Это уже возрастная команда, которой надо обновляться. Да, они могут делать из этого пиар-кампанию, но осознанно они ничего не проваливают. Там просто идёт процесс омолаживания. В НХЛ команды могут потратить четыре-пять лет на перестройку, а Саша всё равно остаётся лидером и забивает по 50 шайб за сезон», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Напомним, «Вашингтон» впервые за девять лет не вышел в плей-офф. Овечкин стал лучшим снайпером и бомбардиром «столичных», забив 42 гола и набрав 75 очков.