«Ак Барс» — ЦСКА: казанцы реализовали большинство за 10 секунд и вновь вышли вперёд

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К середине второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 22-й минуте москвичи остались в меньшинстве после удаления Павла Карнаухова за подножку против Кирилла Панюкова. Казанцы выиграли вбрасывание и смогли расположиться в зоне. Вадим Шипачёв, находясь у борта, отдал поперечную передачу на Станислава Галиева. Форвард, приняв шайбу на противоположном фланге, нанёс кистевой бросок в дальний угол. Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн не смог спасти ворота — 2:1. Казанцы реализовали большинство за 10 секунд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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