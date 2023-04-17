Каменский о побеге Могильного и Фёдорова из СССР: в мире спорта предателями их не считали

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский вспомнил о побеге Александра Могильного и Сергея Фёдорова в НХЛ. Экс-игрок «Колорадо Эвеланш» рассказал, как в хоккейном мире восприняли их отъезд из СССР. Фёдоров и Могильный стали первыми советскими хоккеистами, переехавшими в НХЛ.

«Могильный и Фёдоров наделали шуму, когда первыми уехали в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), а я позже уехал? Давно хотелось попробовать себя в сильнейшей лиге мира. Да, звали и раньше, но страна была закрыта. Мы исполняли законы страны, в которой жили. Как только удалось легально уехать, я сразу уехал. За меня и ЦСКА получил компенсацию, так что всё было официально. Благодаря Славе Фетисову удалось это сделать. Он пробил эту легальную дорогу и, можно сказать, пострадал за это.

Как относились к тем же Могильному и Фёдорову, которым удавалось уезжать, когда страна ещё была закрыта, считали их предателями? По-спортивному, конечно, испытывали к ним зависть. В спортивном мире предателями их не считали, их побег все хоккеисты тогда понимали», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Напомним, Могильный в 20-летнем возрасте попросил политическое убежище в США, ему дали разрешение на работу в мае 1989 года. Фёдоров совершил побег в Америку в 1990-м, когда играл за сборную СССР на Играх доброй воли в Сиэтле.