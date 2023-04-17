«Ак Барс» уверенно обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина и повёл в серии — 1-0

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).
На седьмой минуте Артём Лукоянов забил в меньшинстве. На 15-й минуте Михаил Григоренко сравнял счёт. На 23-й минуте Станислав Галиев в большинстве вывел казанцев вперёд. На 48-й минуте Дмитрий Воронков забросил третью шайбу. На 53-й минуте Кирилл Панюков забил четвёртый гол в ворота ЦСКА.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу казанцев. Следующий матч пройдёт через два дня, 19 апреля. Команды вновь сыграют в Казани.
- 17 апреля 2023
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