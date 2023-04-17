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ЦСКА проиграл в пяти матчах с «Ак Барсом» в рамках плей-офф КХЛ из шести

ЦСКА проиграл в пяти матчах с «Ак Барсом» в рамках плей-офф КХЛ из шести
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

ЦСКА потерпел пятое поражение в шести матчах с «Ак Барсом» в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Ранее команды встречались всего лишь один раз — в финале розыгрыша Кубка Гагарина — 2018. Тогда «Ак Барс» потерпел лишь одно поражение — в третьем матче (2:3 ОТ). В остальных четырёх казанцы неизменно обыгрывали армейцев (2:1, 2:1, 3:1, 1:0).

Отметим, что благодаря победе «Ак Барс» повёл в серии — 1-0. Следующий матч пройдёт через два дня, 19 апреля. Команды вновь сыграют в Казани.

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