Главный тренер ЦСКА отреагировал на слухи о том, что может уехать работать в НХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров отреагировал на информацию ряда СМИ о том, что может перейти на работу в «Коламбус Блю Джекетс».
«Слухи про то, что меня сватают тренером в «Детройт» и «Коламбус»? Они есть и есть. Вы мне сказали, я до этого особо не знал. Тема закрыта, чётко ответил в прошлом году: я никуда не собираюсь. У меня есть контракт», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Сергей Фёдоров выступал за «Коламбус» с 2005 по 2008 год, а с 2021 года специалист занимает пост главного тренера ЦСКА.
Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).
- 17 апреля 2023
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