Фёдоров объяснил, почему Андрей Светлаков пропустил первый матч финала с «Ак Барсом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после поражения в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1:4, 0-1).
«Андрей Светлаков даже не в Казани с нами, он просто приболел. Не будет участвовать во второй встрече? Посмотрим. Матвей Гуськов играл с очень опытными ребятами. Он отдался игре, сделал правильные вещи. У меня не возникало каких-то моментов, где что-то не так.
Состояние Мамина? Я Максима видел, но с докторами не успел переговорить. Надеюсь, что всё нормально», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).
- 17 апреля 2023
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