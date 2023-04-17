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Билялетдинов объяснил, почему поддержал назначение Ротенберга главным тренером «России 25»

Билялетдинов объяснил, почему поддержал назначение Ротенберга главным тренером «России 25»
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов объяснил, почему поддержал решение поставить у руля сборной «России 25» наставника СКА Романа Ротенберга.

«Я проголосовал за назначение Ротенберга как член тренерского совета Федерации хоккея России? Роману Борисовичу интересно работать в сборной, это большой плюс. Вроде сезон сложный такой, а он с желанием продолжает работать, поэтому я за него», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

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