Результаты матчей плей-офф КХЛ 17 апреля, турнирная сетка

17 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии плей-офф КХЛ.
В Казани «Ак Барс» принимал ЦСКА. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова быстро вышли вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. ЦСКА сравнял счёт, однако затем пропустил трижды. «Ак Барс» одержал победу и вышел вперёд в серии — 1-0.
Напомним, в ходе сезона клубы сыграли между собой дважды. 5 сентября 2022 года в Москве «Ак Барс» одержал победу с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани армейцы взяли реванш — 3:2. В рамках плей-офф КХЛ команды встречались лишь один раз — в финале Кубка Гагарина сезона-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».
Напомним, вторая встреча финала плей-офф состоится 19 апреля. Матчи в Москве пройдут 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.
- 17 апреля 2023
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