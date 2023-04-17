Результаты матчей плей-офф КХЛ 17 апреля, турнирная сетка

17 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии плей-офф КХЛ.

В Казани «Ак Барс» принимал ЦСКА. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова быстро вышли вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. ЦСКА сравнял счёт, однако затем пропустил трижды. «Ак Барс» одержал победу и вышел вперёд в серии — 1-0.

Напомним, в ходе сезона клубы сыграли между собой дважды. 5 сентября 2022 года в Москве «Ак Барс» одержал победу с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани армейцы взяли реванш — 3:2. В рамках плей-офф КХЛ команды встречались лишь один раз — в финале Кубка Гагарина сезона-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».

Напомним, вторая встреча финала плей-офф состоится 19 апреля. Матчи в Москве пройдут 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.