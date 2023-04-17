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Результаты матчей плей-офф КХЛ 17 апреля, турнирная сетка

Результаты матчей плей-офф КХЛ 17 апреля, турнирная сетка
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17 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии плей-офф КХЛ.

В Казани «Ак Барс» принимал ЦСКА. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова быстро вышли вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. ЦСКА сравнял счёт, однако затем пропустил трижды. «Ак Барс» одержал победу и вышел вперёд в серии — 1-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
17 апреля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Лукоянов – 06:57 (4x5)   1:1 Григоренко (Диц, Провольнев) – 14:46 (5x5)   2:1 Галиев (Шипачёв, Войнов) – 22:00 (5x4)   3:1 Воронков – 47:28 (5x5)   4:1 Панюков (Адамчук, Лямкин) – 52:54 (5x5)

Напомним, в ходе сезона клубы сыграли между собой дважды. 5 сентября 2022 года в Москве «Ак Барс» одержал победу с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани армейцы взяли реванш — 3:2. В рамках плей-офф КХЛ команды встречались лишь один раз — в финале Кубка Гагарина сезона-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».

Напомним, вторая встреча финала плей-офф состоится 19 апреля. Матчи в Москве пройдут 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.

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