«Первая проверочная игра». Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА на старте финала

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (4:1, 1-0).
«Игра была неплохая. Первая проверочная игра. Мы друг друга изучали с ЦСКА. Играли по заданию, которое давали игрокам. Понимали, что хотим сделать. Я считаю, что ЦСКА — хорошая команда, против них играть всегда сложно.
Вбрасывания — это очень важно. Не только в большинстве, но и в равных составах. Мы много говорим об этом, но не всегда всё получается. Понимаем, что они хотят сделать, стараемся лишить этой возможности», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).
- 17 апреля 2023
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