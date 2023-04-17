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Полтапов: ничего нового от «Ак Барса» в ЦСКА сегодня не увидели

Полтапов: ничего нового от «Ак Барса» в ЦСКА сегодня не увидели
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Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов прокомментировал поражение в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (1:4, 0-1).

«Ничего удивительного и нового от «Ак Барса» мы сегодня не увидели. У меня был момент: вылез на ворота, но шайбу не поднял. Что тут говорить?

Не было огромных впечатлений, что это финал. Выходил как на обычную игру. Спасибо болельщикам за то, что гнали нас вперёд. Мы не смогли реализовать моменты», — передаёт слова Полтапова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

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