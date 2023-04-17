Фёдоров объяснил, почему стоял с секундомером на скамейке во время матча с «Ак Барсом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после поражения в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (1:4, 0-1).
«Я стоял с секундомером на скамейке? Я четвёртый раунд с ним стою и чуть-чуть в сезоне стоял. Я смотрю время смен, это прямое его назначение. «Ак Барс» очень организованная команда в зоне своей обороны. Есть возможность двигать шайбу в атаке на периметре в зоне обороны «Ак Барса». Мы не встретили такого сумасшедшего давления против нас в нашей зоне. Контролировать шайбу в зоне атаки, особенно в перовом периоде, — думаю, для ребят это не очень обычная ситуация после трёх раундов игры. Нам нужно посмотреть, где можно добавить в плане распоряжения шайбой и насколько острее мы можем сыграть, чтобы забить», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 17 апреля 2023
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