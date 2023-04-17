Главный тренер ЦСКА оценил игру голкипера Рейдеборна в первом матче финала КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (1:4, 0-1).
«Думаю, Зинэтула Хайдярович нас смотрел, и я смотрел «Ак Барс». Мы понимали, кто за кем пойдёт, в каких сочетаниях слишком много игр сыграно. В плане вбрасываний — это настрой, желание и единоборство, как я всегда говорю про «точку», на которой это действие происходит.
Игра Рейдеборна? Сказать, что он не выручил, не могу. Адам провёл хорошую игру, на мой взгляд. Честно так думаю, мы в каких-то моментах не помогли ему. К нему меньше всего претензий. Может, в «Ак Барсе» знают его какие-то слабые стороны, но это было несколько лет назад, когда он играл в Казани», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 17 апреля 2023
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