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Генеральный менеджер «Калгари» Треливинг покинул свой пост. Он проработал 9 лет в клубе

Генеральный менеджер «Калгари» Треливинг покинул свой пост. Он проработал 9 лет в клубе
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Брэд Треливинг покинул должность генерального менеджера «Калгари Флэймз», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 53-летнего функционера с командой был расторгнут по обоюдному согласию.

Дон Мэлоуни назначен президентом клуба по хоккейным операциям, а также он будет исполнять обязанности генерального менеджера.

В нынешнем сезоне «Калгари Флэймс» под руководством специалиста Дэррила Саттера не попали в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 93 очка в 82 матчах.

Брэд Треливинг занимал пост генерального менеджера канадского клуба с апреля 2014 года.

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