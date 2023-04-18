Генеральный менеджер «Калгари» Треливинг покинул свой пост. Он проработал 9 лет в клубе

Брэд Треливинг покинул должность генерального менеджера «Калгари Флэймз», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 53-летнего функционера с командой был расторгнут по обоюдному согласию.

Дон Мэлоуни назначен президентом клуба по хоккейным операциям, а также он будет исполнять обязанности генерального менеджера.

В нынешнем сезоне «Калгари Флэймс» под руководством специалиста Дэррила Саттера не попали в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 93 очка в 82 матчах.

Брэд Треливинг занимал пост генерального менеджера канадского клуба с апреля 2014 года.

Костин отказался фотографироваться c фанатом «Калгари»: