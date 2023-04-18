35 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Каролиной» в плей-офф НХЛ

Завершился первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Каролины» отличились Себастьян Ахо и Стефан Ноэсен.

За «Айлендерс» забил Райан Пулок. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 35 сейвов.

Таким образом, «Каролина» повела в серии со счётом 1-0.

Напомним, «Каролина» завершила регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 113 очков. «Айлендерс», в свою очередь, финишировал на седьмом месте на Востоке, набрав 93 очка.

Ответный матч между «Каролиной» и «Айлендерс» состоится 20 апреля, начало – 02:00 мск.