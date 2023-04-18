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Капризов — второй игрок за 32 года в НХЛ с 10 голами в своих первых 14 играх плей-офф

Капризов — второй игрок за 32 года в НХЛ с 10 голами в своих первых 14 играх плей-офф
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В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Миннесоту Уайлд». Встреча проходит в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». На момент написания новости в игре начался второй период. Гости ведут со счётом 1:0.

В концовке первого периода российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой. В моменте с голом ему ассистировали Джаред Сперджен и Матс Цуккарелло. Для Капризова эта шайба стала 10-й в 14 матчах плей-офф в карьере. Таким образом россиянин стал лишь вторым игроком за последние 32 года, забившим в своих первых 14 играх плей-офф 10+ голов. Другой российский хоккеист, Владимир Тарасенко забивал 10 голов в первых 12-ти матчах плей-офф в 2015 году.

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