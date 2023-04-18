«Миннесота» во втором овертайме обыграла «Даллас». Капризов забросил в первом периоде

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился первый матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 3:2 ОТ.

Для выявления победителя командам потребовался второй овертайм, в котором удача улыбнулась «дикарям» — шайбу забросил Райан Хартман. На счету российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова шайба в первом периоде. Также голом за «Миннесоту» отметился Сэм Стил. У хозяев забрасывали Роопе Хинц и Джейсон Робертсон.

Напомним, эта игра стала самой длинной в истории «Миннесоты», проведённой на выезде.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт в ночь со среды на четверг там же в Далласе.