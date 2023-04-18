«Миннесота» во втором овертайме обыграла «Даллас». Капризов забросил в первом периоде
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился первый матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 3:2 ОТ.
Для выявления победителя командам потребовался второй овертайм, в котором удача улыбнулась «дикарям» — шайбу забросил Райан Хартман. На счету российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова шайба в первом периоде. Также голом за «Миннесоту» отметился Сэм Стил. У хозяев забрасывали Роопе Хинц и Джейсон Робертсон.
Напомним, эта игра стала самой длинной в истории «Миннесоты», проведённой на выезде.
Второй матч серии между этими соперниками пройдёт в ночь со среды на четверг там же в Далласе.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
18 апреля 2023, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Сперджен, Цуккарелло) – 19:12 (5x4) 1:1 Хинц (Бенн) – 22:08 (5x4) 2:1 Робертсон (Хейсканен, Павелски) – 24:13 (5x4) 2:2 Стил (Нюквист) – 34:25 (5x5) 2:3 Хартман (Стил) – 92:20 (5x5)
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