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Первый матч плей-офф с «Далласом» — самая длинная гостевая игра в истории «Миннесоты»

Первый матч плей-офф с «Далласом» — самая длинная гостевая игра в истории «Миннесоты»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит первый матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Миннесоту Уайлд».

На данный момент в матче начался второй овертайм.

Этот матч стал самым продолжительным в истории «Уайлд», проведённым на выезде. Предыдущий рекорд был установлен 30 апреля 2013 года в гостевой встрече плей-офф Кубка Стэнли с «Чикаго Блэкхоукс», остановившейся в первом овертайме на отметке 16:35.

Отметим, что на последней минуте первого периода заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Также у «дикарей» отличился форвард Сэм Стил. У хозяев шайбами отметились Роопе Хинц и Джейсон Робертсон.

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