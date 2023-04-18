Станислав Галиев: сегодня я забил в самый нужный момент, помог команде

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу своей команды в первом матче финала Кубка Гагарина над ЦСКА (4:1), который прошёл в Казани.
«Хорошая игра, начало было сумбурное, с эмоциями, нервами. Потом успокоились, довели дело до победы. Сыграли правильно тактически – сохраняли шайбу, выводили её, не всегда красиво, но результативно.
Насколько важным для меня получился мой гол? Каждый гол – это помощь команде. От меня многого ожидают, да, не всегда получается забить. Но у нас в звене немножко другие стали функции, мы много работы делали в обороне, в том числе черновой. Большинство в серии с Омском не работало у нас, а сегодня так получилось, что забил в самый нужный момент, помог команде.
Воспоминания о финале 2018 года? Я уже не помню, что вчера-то было плохо помню. У нас другая команда была – с легионерами, с возрастными игроками. Игра меняется, площадки, много нюансов, которые поменялись. Дай бог, что результат будет таким же», — приводит слова Галиева пресс-служба «Ак Барса».
Второй матч серии пройдёт 19 апреля, там же в Казани.
- 18 апреля 2023
-
09:22
-
09:04
-
09:00
-
08:42
-
08:33
-
08:28
-
08:11
-
06:42
-
06:18
-
05:51
-
05:36
-
05:26
-
04:48
-
04:03
-
01:43
-
01:39
- 17 апреля 2023
-
23:58
-
23:53
-
23:47
-
23:32
-
23:23
-
23:07
-
23:00
-
22:53
-
22:51
-
22:50
-
22:48
-
22:41
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:20
-
22:14
-
22:10
-
22:06