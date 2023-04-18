Станислав Галиев: сегодня я забил в самый нужный момент, помог команде

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу своей команды в первом матче финала Кубка Гагарина над ЦСКА (4:1), который прошёл в Казани.

«Хорошая игра, начало было сумбурное, с эмоциями, нервами. Потом успокоились, довели дело до победы. Сыграли правильно тактически – сохраняли шайбу, выводили её, не всегда красиво, но результативно.

Насколько важным для меня получился мой гол? Каждый гол – это помощь команде. От меня многого ожидают, да, не всегда получается забить. Но у нас в звене немножко другие стали функции, мы много работы делали в обороне, в том числе черновой. Большинство в серии с Омском не работало у нас, а сегодня так получилось, что забил в самый нужный момент, помог команде.

Воспоминания о финале 2018 года? Я уже не помню, что вчера-то было плохо помню. У нас другая команда была – с легионерами, с возрастными игроками. Игра меняется, площадки, много нюансов, которые поменялись. Дай бог, что результат будет таким же», — приводит слова Галиева пресс-служба «Ак Барса».

Второй матч серии пройдёт 19 апреля, там же в Казани.