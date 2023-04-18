Лукоянов — о своей шайбе: раньше бросал зряче, а теперь просто закрываю глаза и бросаю

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился эмоциями после победы его команды в первом матче финала Кубка Гагарина дома над ЦСКА (4:1), а также прокомментировал момент со своим голом.
«Во-первых, всех православных хочу поздравить с прошедшей Пасхой, Христос Воскресе. Очень тяжёлая игра, видно, что команда очень мастеровитая. Вышли с опасением, уважаем соперника, некоторые ребята первый финал в карьере играют. Чуть-чуть где-то стеснялись, такие имена. После первого периода перестроились, поймали свою нить. Старались атаковать, были хорошие атаки, забили в большинстве. Всё только начинается, будет тяжело. Посмотрели друг друга по первой игре, поняли, как действовать против этой команды.
Где-то сработала наша тактика по меньшинству. Мы правильно перестроились, по нашей схеме меня туда понесло. Чуть-чуть добавил ногами. Знал, что Адам (Рейдеборн. — Прим. «Чемпионата») хорошо играет на выходе; раньше бросал зряче, а теперь просто закрываю глаза и бросаю, а она и залетает», — приводит слова Лукоянова пресс-служба «Ак Барса».
Второй матч серии пройдёт 19 апреля там же в Казани.
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