Нападающий Данила Юров продлил контракт с «Магниткой», соглашение — на один сезон

Как стало известно «Чемпионату», форвард магнитогорского «Металлурга» Данила Юров продлил контракт с уральским клубом на один сезон.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 19-летний нападающий сыграл 59 матчей за «сталеваров» в регулярном чемпионате, в которых набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф на счету Юрова 11 сыгранных матчей, в которых молодой хоккеист не отметился результативными действиями.

Юров выступает за «Металлург» с сезона-2020/2021.

Напомним, в текущем сезоне КХЛ команда из Магнитогорска дошла до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, в котором всухую проиграла серию омскому «Авангарду» (0-4). По итогам сезона клуб покинет главный тренер Илья Воробьёв.