Видео: легендарный защитник Здено Хара пробежал Бостонский марафон

Бывший защитник клубов НХЛ и сборной Словакии, обладатель Кубка Стэнли Здено Хара стал участником 127-го Бостонского марафона, который прошёл 17 апреля.
46-летний словак, который вошёл в историю как один из самых высокорослых хоккеистов (рост 2,06 м), уложился менее чем в четыре часа.
Примечательно, что сразу после финиша организаторы включили голевую песню «Бостона», чтобы порадовать одну из своих главных хоккейных икон.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео с финишем в исполнении легенды «Брюинз»:
Некоторые источники утверждают, что Хара решился на участие в благотворительных целях, вдохновившись Диком Хойтом — жителем Массачусетса — который почти до самой смерти в 80 лет участвовал в марафонах, толкая инвалидную коляску со своим парализованным сыном.
Здено Хара завершил карьеру в 2022 году, доиграв до 45 лет.
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