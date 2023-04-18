Форвард «Трактора» Владимир Ткачёв рассказал, почему решил продлить контракт с клубом

Нападающий челябинского «Трактора» Владимир Ткачёв назвал основные факторы, которые подтолкнули его к тому, чтобы продлить соглашение с уральским клубом.

«Разговаривали с руководством, и я считаю, что мы можем дать хороший результат в будущем, это немаловажно. Потенциал, который есть у нашей команды, нужно раскрыть, поэтому решили продолжить совместную работу. В Челябинске очень любят хоккей, это тоже значимо. Хоккейный город, всегда приятно играть при такой атмосфере. Плюс организация здесь на высоком уровне. Сложив все эти пазлы, мы пришли к выводу, что будем сотрудничать ещё два года.

Что касается быта, то видно, что Челябинск развивается. Многое делается не только в хоккейном плане, а развивается вся инфраструктура. Я привык к городу за два года», — приводит слова Ткачёва пресс-служба клуба.

В текущем сезоне КХЛ Ткачёв обновил свой собственный рекорд результативности в регулярных чемпионатах, набрав 37 (16+21) очков. Однако это не помогло его команде выйти в плей-офф.