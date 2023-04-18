«Адмирал» продлил на два года контракт с нападающим Тютюнниковым

Пресс-служба владивостокского «Адмирала» объявила о том, что дальневосточный клуб продлил соглашение с 20-летним нападающим Игорем Тютюнниковым.
Новый контракт форварда является двусторонним и рассчитан на два года.
Большую часть сезона-2022/2023 Тютюнников провёл в МХЛ, выступая за «Тайфун». За молодёжку «Адмирала» хоккеист сыграл 49 матчей и заработал 41 очко (16+25). За основную команду Тютюнников провёл в регулярном чемпионате этого сезона всего один матч. Результативными действиями не отметился.
Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ «Адмирал» стал главной сенсацией Кубка Гагарина, дойдя до второго раунда, в котором «моряки» уступили в серии «Ак Барсу» (2-4). В первом раунде команда Леонида Тамбиева выбила из розыгрыша уфимский «Салават Юлаев» (4-2).
- 18 апреля 2023
-
14:22
-
14:06
-
13:53
-
13:46
-
13:35
-
13:15
-
12:59
-
12:40
-
12:20
-
12:06
-
11:45
-
11:29
-
11:08
-
10:58
-
10:37
-
10:26
-
10:17
-
09:50
-
09:32
-
09:22
-
09:04
-
09:00
-
08:42
-
08:33
-
08:28
-
08:11
-
06:42
-
06:18
-
05:51
-
05:36
-
05:26
-
04:48
-
04:03
-
01:43
-
01:39