«Адмирал» продлил на два года контракт с нападающим Тютюнниковым

Пресс-служба владивостокского «Адмирала» объявила о том, что дальневосточный клуб продлил соглашение с 20-летним нападающим Игорем Тютюнниковым.

Новый контракт форварда является двусторонним и рассчитан на два года.

Большую часть сезона-2022/2023 Тютюнников провёл в МХЛ, выступая за «Тайфун». За молодёжку «Адмирала» хоккеист сыграл 49 матчей и заработал 41 очко (16+25). За основную команду Тютюнников провёл в регулярном чемпионате этого сезона всего один матч. Результативными действиями не отметился.

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ «Адмирал» стал главной сенсацией Кубка Гагарина, дойдя до второго раунда, в котором «моряки» уступили в серии «Ак Барсу» (2-4). В первом раунде команда Леонида Тамбиева выбила из розыгрыша уфимский «Салават Юлаев» (4-2).