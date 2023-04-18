«Металлург» подтвердил продление контракта с Юровым до конца сезона-2023/2024

Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» официально объявила о продлении соглашения с нападающим Данилой Юровым ещё на один сезон.

Новый контракт будет действовать до конца сезона-2023/24.

Данила Юров – воспитанник школы «Металлурга». В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 19-летний нападающий сыграл 59 матчей за «сталеваров» в регулярном чемпионате, в которых набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф на счету Юрова 11 сыгранных матчей, в которых молодой хоккеист не отметился результативными действиями.

Всего в КХЛ на счету Данилы 134 игры и 15 (8+7) результативных баллов при среднем времени на льду в 5 минут и 38 секунд и 8.6 сменах за матч.

Напомним, в текущем сезоне КХЛ команда из Магнитогорска дошла до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, в котором всухую проиграла серию омскому «Авангарду» (0-4). По итогам сезона клуб покинет главный тренер Илья Воробьёв.