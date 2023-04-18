Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» сообщил о новых изменениях в тренерском штабе

«Вашингтон» сообщил о новых изменениях в тренерском штабе
Комментарии

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила о том, что клуб расстаётся с двумя специалистами из тренерского штаба.

Сообщается, что команду покинут Кевин Маккарти, который отвечал за работу с защитниками, а также Блэйн Форсайт, в компетенцию которого входила игра в большинстве.

Маккарти работал в тренерском штабе «Кэпс» с 2020 года. Форсайт отдал клубу последние 14 лет, проработав с 2009 года.

Напомним, 15 апреля стало известно о том, что команду Александра Овечкина покинул главный тренер Питер Лавиолетт. При нём команда набрала 80 очков в 82 матчах, и не попала в плей-офф. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).

Материалы по теме
«Отстойно, что мы в таком положении». Интервью Овечкина после провала «Вашингтона»
«Отстойно, что мы в таком положении». Интервью Овечкина после провала «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023