Провольнев: постараемся сделать выводы и двигаться дальше, ничего страшного не произошло

Защитник ЦСКА Владислав Провольнев подвёл итоги первого матча финала Кубка Гагарина на выезде с «Ак Барсом» (1:4), а также прокомментировал момент с третьим голом казанцев.
«Сказался ли пропущенный гол в меньшинстве? Да, к сожалению, пропустили первыми. Но ничего страшного. Игра была хорошая, быстрый соперник. Постараемся сделать выводы и двигаться дальше. Это только первая игра, ничего страшного не произошло.
Что случилось во втором периоде? Вроде начали неплохо, но, к сожалению, нас там заперли в зоне, наложились смены. В конце второго периода выровняли игру и действовали неплохо.
Момент с голом Воронкова? Да, там Адам (Рейдеборн. — Прим. «Чемпионата») отбил первый бросок. Увидел, что Воронков развернулся к воротам, и мне не оставалось ничего, кроме как ложиться в ворота. К сожалению, она к нему удачно отскочила и он забил гол», — приводит слова Провольнева пресс-служба ЦСКА.
Второй матч серии между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдёт завтра, 19 апреля, там же в Казани на «Татнефть-Арене». После этого серия переедет в столицу.
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