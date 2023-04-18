«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Михаилом Сидоровым

Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» сообщила о том, что клуб продлил соглашение с защитником Михаилом Сидоровым.

Новый контракт с 25-летним хоккеистом рассчитан на два года.

В текущем сезоне Сидоров сыграл 54 матча в составе «волков» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых набрал 15 (5+10) очков при показателе полезности «-16». Также на счету игрока три матча и 2 (0+2) набранных очка в плей-офф.

Сидоров выступает за «Нефтехимик» с сезона-2020/2021. За это время в 137 матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина форвард набрал 35 (11+24) очков.

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ клуб из Нижнекамска уступил в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барсу» (2-4).