«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Михаилом Сидоровым
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Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» сообщила о том, что клуб продлил соглашение с защитником Михаилом Сидоровым.
Новый контракт с 25-летним хоккеистом рассчитан на два года.
В текущем сезоне Сидоров сыграл 54 матча в составе «волков» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых набрал 15 (5+10) очков при показателе полезности «-16». Также на счету игрока три матча и 2 (0+2) набранных очка в плей-офф.
Сидоров выступает за «Нефтехимик» с сезона-2020/2021. За это время в 137 матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина форвард набрал 35 (11+24) очков.
Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ клуб из Нижнекамска уступил в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барсу» (2-4).
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