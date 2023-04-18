Маршан: не думаю, что мы были довольны какой-то из своих игр в этом сезоне

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан после победы своей команды над «Флоридой Пантерз» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1) похвалил своего одноклубника Тайлера Бертуцци, сделавшего в этой игре два ассиста, а также призвал не впадать в эйфорию после того, как «медведи» повели в серии.
«Вряд ли к нему (Бертуцци. — Прим. «Чемпионата») есть какие-то вопросы. Он просто один из тех парней, против которых ненавидят играть. Он делает это каждую ночь. Как я уже говорил, его соревновательный уровень зашкаливает, так что он парень, от которого можно было ожидать, что он будет блистать и станет игроком для плей-офф.
Я не думаю, что мы были довольны какой-то из своих игр в этом сезоне. Всегда здорово начать первую игру с победы, но мы ещё ничего не добились», — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ.
- 18 апреля 2023
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