Андрей Свечников после операции ожидает возвращения к тренировкам в сентябре

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал, что после проведённой операции он собирается присоединиться к тренировочному лагерю клуба в сентябре 2023 года.
«Врач говорил про отсутствие от шести до девяти месяцев. Когда я получил травму, до нового сезона (в октябре) оставалось семь месяцев. Так что я собираюсь присоединиться к клубу в сентябре.
Честно говоря, ничего серьёзного не произошло, просто моё колено ушло в сторону. Операция прошла хорошо, однако первые пару недель было немного больно. Я восстанавливаюсь, делаю упражнения и тренируюсь каждый день», — приводит слова Свечникова сайт НХЛ.
Напомним, Свечников пропускает остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков.
- 18 апреля 2023
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