Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пашков: если «Ак Барс» поведёт 2-0, то серия с ЦСКА может закончиться и в пятом матче

Пашков: если «Ак Барс» поведёт 2-0, то серия с ЦСКА может закончиться и в пятом матче
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил первую игру финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА (4:1).

«Игра была примерно равной, команды действовали в своём стиле. Хорошо отдохнувший «Ак Барс» пытался сломить ЦСКА силовым напором, армейцам же не особо удавалось ответить тем же. Гости не смогли реализовать контратакующую игру, которая приносила результат в предыдущих сериях. Вся борьба ещё впереди, одного матча мало, чтобы делать выводы.

Думаю, расклад сил во многом определит вторая встреча. Если «Ак Барс» поведёт 2-0, то серия может закончиться и условно в пятом матче. Если же ЦСКА удастся сравнять, финал может продлиться и до седьмой игры. В целом второй матч определит состояние соперников», — цитирует Пашкова «РИА Новости».

Напомним, в рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».

Второй матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина состоится в Казани завтра, 19 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барсу» фартануло в этом моменте». Крикунов — о первой шайбе казанцев в финале с ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023