Пашков: если «Ак Барс» поведёт 2-0, то серия с ЦСКА может закончиться и в пятом матче

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил первую игру финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА (4:1).

«Игра была примерно равной, команды действовали в своём стиле. Хорошо отдохнувший «Ак Барс» пытался сломить ЦСКА силовым напором, армейцам же не особо удавалось ответить тем же. Гости не смогли реализовать контратакующую игру, которая приносила результат в предыдущих сериях. Вся борьба ещё впереди, одного матча мало, чтобы делать выводы.

Думаю, расклад сил во многом определит вторая встреча. Если «Ак Барс» поведёт 2-0, то серия может закончиться и условно в пятом матче. Если же ЦСКА удастся сравнять, финал может продлиться и до седьмой игры. В целом второй матч определит состояние соперников», — цитирует Пашкова «РИА Новости».

Напомним, в рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».

Второй матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина состоится в Казани завтра, 19 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск.