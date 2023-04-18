Пашков: если «Ак Барс» поведёт 2-0, то серия с ЦСКА может закончиться и в пятом матче

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил первую игру финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА (4:1).
«Игра была примерно равной, команды действовали в своём стиле. Хорошо отдохнувший «Ак Барс» пытался сломить ЦСКА силовым напором, армейцам же не особо удавалось ответить тем же. Гости не смогли реализовать контратакующую игру, которая приносила результат в предыдущих сериях. Вся борьба ещё впереди, одного матча мало, чтобы делать выводы.
Думаю, расклад сил во многом определит вторая встреча. Если «Ак Барс» поведёт 2-0, то серия может закончиться и условно в пятом матче. Если же ЦСКА удастся сравнять, финал может продлиться и до седьмой игры. В целом второй матч определит состояние соперников», — цитирует Пашкова «РИА Новости».
Напомним, в рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».
Второй матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина состоится в Казани завтра, 19 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск.
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