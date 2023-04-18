Кожевников назвал хоккеиста, готового к отъезду в НХЛ в следующем сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что считает нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова готовым к игре в Национальной хоккейной лиге.

«Кто из российских игроков потенциально готов к отъезду в НХЛ в следующем сезоне? По большому счёту я вижу только одного — Воронкова. Мы не знаем, сколько у нас талантливых игроков. Кто-то уезжает туда и закрепляется, а некоторые возвращаются, ничего не получается, причём у хороших игроков. Предложить мы можем многих, но вот закрепиться там — это другой вопрос. У нас много хоккеистов, но я не чувствую, что они готовы», — сказал Кожевников Legalbet.

Напомним, в феврале 2023 года в СМИ появилась информация, согласно которой 22-летний хоккеист уже заключил соглашение с «Коламбус Блю Джекетс».

Воронков в текущем розыгрыше Кубка Гагарина за казанский клуб провёл 18 матчей, в которых набрал 10 (6+4) очков.