Руссо: «Миннесота» считает хорошим решением продление Юрова с «Металлургом» на один год

Североамериканский журналист Майкл Руссо рассказал об отношении «Миннесоты Уайлд» к продлению Данилой Юровым контракта на один год с магнитогорским «Металлургом».
«Данила Юров подписал контракт со своей командой КХЛ на один год. Я полагаю, что такого рода краткосрочная сделка — это то, на что надеялись «Уайлд». Его время на льду должно увеличиться», — написал Руссо на сайте The Athletic.
Юров был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в 2022 году в первом раунде под общим 24-м номером.
Данила – воспитанник школы «Металлурга». В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 19-летний нападающий сыграл 59 матчей за «сталеваров» в регулярном чемпионате, в которых набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф на счету Юрова 11 сыгранных матчей, в которых молодой хоккеист не отметился результативными действиями.
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